Continua il Sound Tracks, il festival di musica blues e jazz iniziato il 9 agosto.

Legnano Sound Tracks, arrivano i The Animals

Continua il viaggio nel mondo del Blues con il Sound Tracks festival. Stasera al Castello Visconteo saranno ospiti i The Animals, la band blues rock inglese che insieme ai Rolling Stones, ai Beatles e ai The Yardbirds hanno dominato le scene anglosassoni degli anni ’60 e plasmato la storia della musica. Sonorità e brani che sono entrati nell’immaginario collettivo, come The House of the RisingSun, che stasera sarà possibile ascoltare dal vivo. L’ingresso al concerto che avrà inizio alle 21.15 è gratuito. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà al teatro Tirinnanzi di piazza IV Novembre.

