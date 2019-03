L’Europa incompiuta: questo il titolo del dibattito che avverrà ad Opera con gli autori del libro, Massimiliano Salini e Mario Mauro.

L’Europa incompiuta: dibattito ad Opera

L’appuntamento è per domani, domenica 10 marzo 2019, alle 11.30 nella sala Granaio dell’Abbazia Mirasole, str. Consortile Mirasole 7 a Opera. L’incontro si svolgerà come una sorta di dialogo e dibattito.

I protagonisti

A dialogare saranno gli autori del libro: Massimiliano Salini – eletto presidente della Provincia di Cremona nel 2009 e dal 2014 parlamentare europeo – e Mario Mauro – ex vicepresidente del Parlamento europeo, ministro della Difesa italiano, rappresentante Ocse per la libertà religiosa e oggi presidente del Centro studi Meseuro per l’Europa del Mediterraneo. Modera Patrizia La Torre, assessore del Comune di Opera.

