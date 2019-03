L’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà a Castano per presentare il suo libro “La sfida impopulista”.

L’ex presidente del Consiglio in Villa Rusconi

Paolo Gentiloni sarà ospitato nella Sala di Rappresentanza di Villa Rusconi per la presentazione del suo libro: «La sfida impopulista». L’appuntamento, organizzato dalla Cooperativa Casa del Popolo in collaborazione col Circolo Pd Sandro Pertini, è previsto per giovedì 28 marzo, alle 21.

“Occasione per ascoltare la sua autorevole esperienza”

Scrivono gli organizzatori in una nota: “È con immenso piacere che la sezione cultura della Cooperativa casa del Popolo in collaborazione con il Circolo Pd Sandro Pertini, comunica che giovedì 28 marzo alle 21 in Villa Rusconi sarà ospite l’onorevole Paolo Gentiloni per presentare il suo ultimo libro ‘La sfida impopulista’. Sarà un’occasione per ascoltare l’autorevole esperienza di Governo del presidente e riflettere sull’ondata populista e sovranista in crescita. Tutti sono invitati a partecipare. Un’occasione rara per il territorio in cui interverrà una delle personalità più autorevoli dell’attuale scenario politico italiano”.

