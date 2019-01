Liam Gallagher a Barolo per la sua unica data italiana

Liam Gallagher, storico frontman degli Oasis, sbarca alla kermesse musicale per la sua unica data italiana nel vicino Piemonte.

Liam Gallagher a Barolo

Lo storico frontman degli Oasis, Liam Gallagher, sbarca a Barolo per l’edizione 2019 di Collisioni. L’annuncio è arrivato poche ore fa e segna la crescente importanza della kermesse musicale e culturale che, estate dopo estate, segna il sold out. Il “fratello” Gallagher torna quindi in Italia per un’unica data: si esibirà infatti il prossimo 4 luglio 2019 in Piemonte al Festival Collisioni. E già, come prevedibile, c’è grandissimo fermento tra gli appassionati del brit-pop e del cantante inglese.

Gli altri nomi

Quello di Liam Gallagher è soltanto uno dei tanti nomi che si alterneranno sul palco del festival Collisioni. Tra i nomi già annunciati nei giorni scorsi ci sono anche quelli, attesissimi di, Macklemore e Thirty Seconds to Mars che hanno anticipato il nuovo grande annuncio internazionale per il Festival agrirock di letteratura e musica in collina che ogni anno si tiene a Barolo nel cuore delle Langhe, patrimonio Unesco.

