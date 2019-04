Loro e (D)io: Padre Rizzonato torna ad Albairate

Loro e (D)io: Padre Marco Rizzonato torna nella sua Albairate per presentare il suo libro domenica 14 aprile alle 16 nel salone parrocchiale.

Padre Marco Rizzonato torna nella sua Albairate: sarà presente domenica 14 aprile alle 16 al salone parrocchiale di piazza della Chiesa per presentare il suo libro «Loro e (D)io». Che nasce, come spiega lui stesso, da una richiesta che alcuni amici gli hanno fatto. Rizzonato è divenuto frate laico nel 1992, quando gli è stata affidata la gestione della casa-famiglia per sordomuti della Piccola casa della provvidenza del Cottolengo di Torino, che ha fatto rinascere.

Dai primi anni Duemila si è anche avvicinato al mondo del carcere, avviando una straordinaria esperienza di laboratorio teatrale che ha visto coinvolti fianco a fianco detenuti e ragazzi del Cottolengo. Per il suo impegno, nel 2016 è stato nominato Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana dal presidente Sergio Mattarella.

Ora, un libro che parte da un'idea: incontrare alcuni personaggi dell'Antico Testamento e conoscerne la storia. Un lavoro sulle figure di Abramo, Mosè, Giacobbe, Giobbe, Noemi e Rut e infine Osea, sul loro rapporto con Dio e sul modo in cui questo entra in relazione con sé. Nella prefazione Paola Rivetta, giornalista del TG5 scrive: «Già il titolo è rivoluzionario "Loro e(D) io". Mette un "loro", l'altro, prima dell'io, prima del sé. Perché la chiave è il Noi. Rivoluzionario come lo è il cammino di Marco. Eroico testimone di un Amore più alto in una società sempre più distratta, veloce, avida di successi che si consumano superbemente nella scarna condivisione di un selfie».