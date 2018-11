Anche Abbiategrasso partecipa insieme ad altri Comuni della Lombardia al progetto per la lotta al ciyberbullismo

“Forever Friend” per la lotta al cyberbullismo

Con una delibera approvata in giunta nei giorni scorsi, Abbiategrasso aderisce al progetto “ForeverFriends” sullo sviluppo delle relazioni positive tra ragazzi adolescenti e di contrasto al bullismo e cyberbullismo, e che vedrà capofila l’istituto C.E.Gadda di Paderno Dugnano. Il progetto prevede l’adesione al bando emesso da Regione Lombardia, la quale ha destinato per l’attuazione della iniziativa per l’anno scolastico 2018/2019 la somma complessiva di 400.000,00 euro, di cui 10.000,00 euro verranno destinati alla realizzazione del premio “bullout”. Il premio andrà alle migliori iniziative previste nel progetto, e che verrà presentato una volta concluso l’iter di adesione.

