Scaglione presenta il suo libro su Padre Puglisi a Cassinetta

In occasione della 24esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia, lunedì 25 marzo alle 21 la sala polifunzionale del Comune di Cassinetta ospita il giornalista e scrittore Fulvio Scaglione, che presenta il libro "Padre Pino Puglisi, martire di Mafia". L'iniziativa è promossa da Iniziativa Donna e L'altra Libreria, assieme al Comune ed all'associazione Libera Sud-Ovest "Angelo Vassallo". Dialogheranno con l'autore Paola Ornati, consigliera comunale, e Lorenzo Sanua, referente di Libera.