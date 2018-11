Giovedì 29 novembre Magdi Cristiano Allam sarà presente all’ incontro organizzato dall’Associazione Famiglia Legnanese, con l’ingresso libero.

Magdi Cristiano Allam presenta la sua guida al Corano

Magdi Cristiano Allam, uno dei principali esperti in Italia di Medio Oriente, islam e immigrazione, giovedì 29 novembre alle 21 sarà a “Villa Jucker – The Mode Events”, a Legnano, per presentare il suo ultimo libro “Il Corano senza veli”. Si tratta di una guida alla lettura del Corano, il testo sacro dell’islam, il libro più diffuso nel mondo, che, tuttavia, è anche il meno conosciuto e, soprattutto, il libro che più di altri incute paura. “In Italia e in Europa” – si legge in una nota dell’autore – “chiunque può dire di tutto e di più su tutto e su tutti tranne che sull’islam”.

