Magenta, tornano le staffette partigiane

Tornano a Magenta le staffette partigiane organizzate da A.N.P.I e Punto rosso.

Momenti conviviali alternati a iniziative culturali e musicali, che ANPI coordinamento magentino e il gruppo delle giovani Staffette Partigiane hanno organizzato per mantenere sempre vivo il credo antifascista. Pensiero che, in un momento delicato come quello attuale, diventa particolarmente necessario rispolverare.

La festa si aprirà venerdì 24 maggio alle ore 18.00 con l'”aperitivo resistente” seguito dalla cena e i concerti dei gruppi Rimmel e Knockout. Sabato 25 la giornata inizia con gusto. Ad aprire le danze, alle ore 12,30, grigliata per carnivori e per vegetariani. Seguirà la presentazione dei libri: “Il covo di Lambrate” di Gino Marchitelli e “l’Italia liberata” di Daniela Bianchessi, dalle ore 15,30. Alle 17,00 sarà la volta della performance teatrale “Frammenti di vite spezzate”, a cura dell’associazione Picabù.

La serata sarà allietata dai concerti di Malpela e Canzoni alla finestra.

Per tutta la durata della manifestazione saranno ospitati banchetti e mostre e il servizio ristoro e il bar rimarranno sempre attivi.

Da segnalare lo sportello di emergenza e assistenza ai lavoratori che CUB ha deciso di attivare gratuitamente in occasione dell’evento.