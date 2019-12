L’opera di Stefano Volpe, “L’abbraccio dell’Olmo”, esposta in Comune a Malnate, da ammirare per tutto il periodo natalizio.

Malnate, arte per Natale

In occasione del Santo Natale il Comune di Malnate è lieto di ospitare un’opera scultorea di Stefano Volpe, “L’Abbraccio dell’Olmo”, in terracotta patinata realizzata nel 2011. Sabato 14 dicembre alle 100 presso l’atrio del comune in piazza Vittorio Veneto si terrà inaugurazione di questa esclusiva esposizione, a cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Lo scultore

Chi è l’autore della scultura? Artista varesino, classe 1966, Stefano Volpe ha terminato gli studi artistici nel 1984. Tratto distintivo, uno stile scultoreo che si porta oltre i confini spazio-temporali per una forte impaginazione che accoglie figure-simbolo. Il lungo e metodico lavoro svolto negli anni (committenze pubbliche e private, concorsi, simposi e ricerche personali) lo ha aiutato ad approfondire la giusta tecnica, sviluppando estrema padronanza ai confini del virtuosismo. Ha partecipato a vari premi per la scultura e a mostre collettive oltre che personali in diverse città italiane quali Cagliari, Milano, Varese, Perugia, Firenze, Gallarate e, nel 1998, alla “Edition of art international Kunstmesse” di Innsbruck (Austria). Attualmente i suoi progetti per esposizioni personali e concorsi si stanno orientando oltre oceano, negli Stati Uniti, dove stimoli e incoraggiamenti sono pressanti ed allettanti. In questi due ultimi anni, sta lavorando ad un progetto per l’esecuzione di grandi opere in resina poliestere da collocare in ampi spazi pubblici all’aperto. Lo scultore riceve sempre con gioia amici e collezionisti nel suo grande studio-officina a Malnate (Va), in via Col di Lana 6/e.

