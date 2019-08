L’aeroporto di Linate chiuderà i battenti per tre mesi – dallo scorso 27 luglio sino al 27 ottobre 2019 -, a causa del rifacimento di oltre 2 chilometri di pista. L’intervento di ammodernamento è inserito in un più vasto piano di ristrutturazione dell’aeroporto milanese che andrà avanti per i prossimi due anni.

I voli di linea sospesi sono stati trasferiti a Bergamo e Malpensa.

Malpensa inaugura un nuovo parcheggio

In concomitanza con la chiusura di Linate, Malpensa ha inaugurato il più grande parcheggio dell’aeroporto.

È stato chiamato P6 Smart e offre 3.700 posti auto, portando a 15.000 l’offerta complessiva dello scalo milanese. P6 smart è accessibile dalla statale 336, all’uscita per il Terminal t2, all’interno dell’ex Cava Nidoli.

L’apertura del parcheggio è avvenuta durante il passaggio di consegne dei voli di linea da Linate in modo da evitare troppi disagi ai passeggeri e ampliare l’offerta di parcheggi, in vista dell’ aumento di persone che transiteranno in aeroporto.

Il nuovo parcheggio è stato creato per rispondere a tutte le esigenze dei passeggeri: sono infatti disponibili varie tariffe che spaziano da quelle business, per chi lascia l’auto in sosta per pochi giorni, a quella di piacere, più economica, per chi va in vacanza e posteggia la macchina per periodi più lunghi.

Il P6 Smart è dislocato in un luogo strategico sia per coloro che devono accedere al terminal t2 sia per coloro che devono raggiungere il terminal t1 a cui arriveranno tramite navetta.

La società che ha in gestione gli aeroporti meneghini, la Sea, ha predisposto il rafforzamento di tutte le infrastrutture dell’aeroporto di Malpensa per accogliere l’incremento del numero di passeggeri senza creare disagi. Oltre ai parcheggi, sono aumentati gli addetti all’ assistenza con il supporto di 50 facilitatori in più. Le forze dell’ordine hanno inoltre assicurato l’aumento delle attività di vigilanza e controllo.

Come trovare parcheggio presso l'aeroporto di Milano Malpensa?

