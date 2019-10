Marco Maggiore, grandi novità per il noto batterista di San Vittore Olona: domenica 27 ottobre 2019 concerto allo “Shout” di Vittuone (Mi) con il progetto M81 che si appresta a pubblicare il suo primo album live; il 20 novembre, con Fabio Beltramini, appuntamento a Reggio Emilia per un evento che vedrà anche la partecipazione di Sting.

Marco Maggiore, nuovo concerto e album live

Un’altra serata di grande musica, con uno dei migliori talenti del nostro territorio.

Gli M81 (Marco Maggiore alla voce, batteria, computer, Fabio Beltramini alla chitarra elettrica e tromba, Andrea Fossella al basso), progetto fondato da Marco Maggiore, eclettico batterista di San Vittore Olona (Mi) – che vanta già importanti collaborazioni a livello internazionale con il leggendario Grammy Award Eumir Deodato, produttore e arrangiatore di nomi del calibro di Frank Sinatra, Aretha Franklin, Earth Wind & Fire, Kool & The Gang, Al Jarreau, Wes Montgomery Phil Collins e molti altri – torneranno sul palco del noto locale “Shout-Dinner, beer&live” (via dell’Industria 1) a Vittuone(Mi): appuntamento domenica 27 ottobre 2019, inizio concerto alle 21.

La prima data allo Shot di M81 poco meno di un anno fa: era il 27 gennaio 2019 quando la band ottenne un grandissimo successo di pubblico proponendo brani originali di Maggiore e cover di brani internazionali di Queen, Pearl Jam, Peter Gabriel, Stevie Winwood, The Chemical Brothers, M83.

“Sicuramente ci sarà qualche novità in scaletta – spiega Marco Maggiore -, non sveliamo troppo. Di sicuro sarà un’altra grande serata dove ci esibiremo con la consueta energia e voglia di fare, di ricordare sempre che la musica è vettore emozionale che non ha rivali; la serata di domenica proporrà un genere attualmente non definibile ma che, al tempo stesso, ne racchiude tantissimi”.

E poi le novità: “Siamo felici di annunciare – prosegue Maggiore – che usciremo presto con un album live che racchiuderà brani registrati in vari concerti. Nella dimensione live ogni canzone acquisisce un maggiore fattore umano: su disco i pezzi restano spesso più astratti, nei live emerge invece una componente umana molto più marcata, a tratti anche un po’ più rock. Sarà un disco che comprendere brani live dal mio primo album ‘Password’ e singoli più recenti pubblicati al mio nome e sarà anche il primo album live a nome M81”.



La condivisione del palco con Sting

Ed è già iniziato il conto alla rovescia per la serata del 20 novembre 2019: al Palabigi di Reggio Emilia, Maggiore e Beltramini (che è di Cerro Maggiore) suoneranno a un maxi evento ossia il al concerto per il 60esimo compleanno di Andrea Griminelli dove ci sarà la partecipazione nientemeno che Sting, Andrea Bocelli, Amii Stewart, Beppe Carletti dei Nomadi e molti altri

Note sul progetto e la band

“M81 – spiega Maggiore – è un progetto molto giovane, al quale oltre a me appartengono anche Fabio Beltramini e Andrea Fossella che mi hanno già accompagnato in esperienza artistiche precedenti. Un progetto nato perchè il loro apporto è fondamentale, dove preferisco concentrare l’attenzione sul nome di questa nuova realtà piuttosto che a qualcosa di unicamente a mio nome. Certo, il prodotto finale è sempre riconducibile a me ma con un nome che abbraccia tutti. M81 è come se fosse mio pseudonimo, il mio nome d’arte: M sta per Marco, poi coincidenza ha voluto che fossimo nati tutti e tre nel 1981”.

La formazione ha all’attivo un album “PassWords” (uscito nel gennaio 2014) che racchiude la collaborazione con l’icona mondiale del basso elettrico Michael Manring: “Questo disco è una delle cose migliori fatte nella mia carriera, a livello tecnico, artistico e personale – commenta Maggiore -. E’ stato un modo per liberarmi da determinate catene professionali che mi tenevano legato, le sonorità sono molto inusuali al momento, frutto di un lavoro di anni per ricerca del suono e parecchio tempo per sperimentare. Sicuramente è un album che rappresenta un atto di libertà dal punto di vista umano, una prova di forza essendo stato un lavoro estenuante durato 5 anni ma che mi ha dato soddisfazioni incredibili e che già da allora mi ha permesso di rafforzare la collaborazione con Fabio e Andrea. Un album che racchiude generi musicali come Peter Garbriel, che è tuttora uno dei miei guru musicali, un po’ di Genesis e un po’ di Phil Collins”.

M81, nel settembre 2018, ha pubblicato il singolo “Around Around”, masterizzato nei famosi Abbey Road Studios di Londra da Miles Showell (The Beatles, Queen, Amy Winehouse, Phill Collins, Dido, Pete Thousand): “Un singolo – afferma Maggiore – arrivato 4 anni dopo PassWords, un album andato molto bene per un artista indipendente che si è affacciato al mercato e al quale sono seguiti due anni di tournee . ‘Around Around’ segna per me una ripartenza graduale: il 2016 e 2017 sono stati due anni di grandi sconvolgimenti di vita personali, questo è stato il modo per ripartire. Il testo parla chiaro: come spesso succede tratta di quello che vivo. Il lavoro sul brano è terminato nei celebri studios londinesi di Abbey Road con Showell impegnato nella masterizzazione. La particolarità del brano è che suona vecchio e moderno al tempo stesso. Il messaggio? Qualsiasi cosa ti succeda intorno devi andare avanti. Never give up”.

Il 15 novembre 2018 è stata la volta di un nuovo singolo: “Wishlist”, cover del celebre brano dei Pearl Jam. “L’effetto di alcun canzoni su di te avviene anche in funzione del periodo che stai vivendo, a volte i brani raccontano di te – dichiara Maggiore presentando il nuovo brano -. Ho colto la genialità di chi ha scritto questo pezzo ascoltandolo in un periodo molto duro me me, definisco questa canzone, soprattutto nel testo, un piccolo capolavoro, nella sua semplicità. Da qui idea di farne un arrangiamento completamente stravolto: nella cover di Whishlist ho cercato ovviamente di metterci del mio, del nostro: prendere cioè tutto quello che, a livello artistico, trovavo geniale per inserirci elementi che lo personalizzassero. Ed è venuto fuori questo nuovo singolo nel quale ho cercato di far risaltare il testo e un modo efficace per farlo era rendere l’atmosfera molto più intima, quasi meditativa, sognante”.

Nelle scorse settimane M81 ha pubblicato “Sledgeammer”, cover del famosissimo brano di Peter Gabriel.

Per informazioni su Marco Maggiore ecco il suo nuovo sito web:

www.marcomaggiore.net

Pagina facebook:

https://www.facebook.com/m81band/

Instagram:

https://www.instagram.com/m81_music/?igshid=hga3of0tozj7