Mariella Ienna è il nuovo capitano del rione Mornera del palio di Mozzate: prende il testimone di Walter Panzeri, che ha deciso di non ricandidarsi.

Mariella Ienna capitano del Mornera

Mariella Ienna è stata eletta venerdì sera, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle cariche rionali. Cristina Iacono ed Umberto Millefanti sono invece stati scelti come consiglieri. “A loro va l’in bocca al lupo e gli auguri di buon lavoro nel segno della continuità rispetto al lavoro fatto quest’anno”, ha commentato l’uscente Walter Panzeri.

Il commento del nuovo capitano

“Ho lasciato passare una notte per metabolizzare quello che è successo venerdì sera, sono tanti anni che faccio parte di questo rione e tanti anni che sono dentro all’organizzazione del Palio e rendermi conto che adesso sono il Capitano mi emoziona tantissimo. La mia idea di Palio è quella di aggregazione, divertimento, sana competizione e anche un po’ di fatica. Spero con il tempo di dimostrarvi la mia determinazione nei confronti di questo rione e del palio in generale. E anche se arrivare dopo due grandi capitani come Ivana e Walter non è proprio facile, io ce la metterò tutta per il Mornera”.

