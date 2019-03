Mario Rigoni Stern, incontro a Rho con il biografo ufficiale Giuseppe Mendicino.

L’appuntamento è nella sala Mantovani del Collegio dei Padri Oblati di Rho, in Corso Europa 228, il 14 marzo. Organizzato dall’associazione Oblò, ospiterà Giuseppe Mendicino, biografo ufficiale dell’autore de “Il sergente nella neve”.

Con inizio alle 21, la serata ricorderà la figura dell’autore di Asiago, “difensore della dignità dell’uomo”, in occasione dei cento anni dalla fine della Grande Guerra. E per farlo accoglierà nella sala del collegio dei Padri Oblati una delle figure scelte da Stern per tramandare il suo pensiero.

Gli alpini della città

All’appuntamento prenderanno parte anche Claudio Colombo e Mario Sada, alpini rhodensi e autori del volume “In ricordo” dedicato ai caduti rhodensi del primo conflitto mondiale.