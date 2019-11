Matera e la Basilicata: mostra fotografica e di costumi tradizionali a Lacchiarella dal 16 novembre. Promuove il Comitato civico per Gorgoglione.

Matera e la Basilicata: doppia mostra a Lacchiarella

La sala consiliare di Lacchiarella ospita dal 16 al 28 novembre una doppia mostra incentrata su Matera e la Basilicata, a cura del comitato civico per Gorgoglione presieduto dal rosatese Francesco Nigro. Inaugurazione venerdì 16 novembre alle 20.45. In occasione delle celebrazioni per l’anno di Mater Capitale europea della Cultura, i visitatori potranno ammirare la mostra fotografica “Matera e i paesi della sua provincia“, con immagini di “Scatto lucano”, e la mostra di costumi della Basilicata del Diciottesimo e Diciannovesimo secolo di “Pianeta Libro 2000”.

Alla serata di inaugurazione partecipano il sindaco di Lacchiarella Antonella Violi, il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, un delegato di “Scatto lucano”, alcuni presidenti onorari del Comitato ed il fondatore del Movimento Culturale, Francesco Nigro. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE