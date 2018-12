Mattoncino a Natale: è prevista per sabato 8 e domenica 9 dicembre la mostra dei Lego in Villa Rusconi a Castano Primo.

Mattoncino a Natale: l’evento

I piccoli mattoni più famosi del mondo approdano a Castano Primo per il festival 2018 del “Mattoncino”. L’8 e il 9 dicembre, infatti, in Villa Rusconi (via Palestro 6) si terrà la mostra fotografica a tema insieme alle costruzioni realizzate con i Lego.

Gli orari

La mostra dei Lego sarà visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, a ingresso gratuito. La particolare mostra è stata organizzata da “Il Mattoncino” di Legnano, l’AFDL (Adulti Fan dei Lego), Fotografia Costruttiva e il Comune di Castano Primo.

