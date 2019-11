Dovevano avviare oggi, domenica 24 novembre, i festeggiamenti i mercatini di Natale e la corsa dei Babbi Natale a Venegono Inferiore ma la festa è rimandata.

Mercatini di Natale rimandati

Il maltempo sposta in la di una settimana la festa natalizia nel centro di Venegono Inferiore. Si è aspettato fino all’ultimo sperando in un miglioramento, ma stamattina non c’è stata altra scelta se non rimandare i mercatini e la festa previsti per la giornata. Tutti gli eventi in programma per oggi (mercatini, laboratori, Villaggio di Babbo Natale) sono quindi rimandati a settimana prossima, domenica 30 novembre mentre per la corsa dei Babbi Natale si dovrà aspettare la decisione del Comune che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

