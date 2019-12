Per il primo anno anche a Venegono Superiore arriverà il mercatino di Natale.

Mercatino di Natale il 15 dicembre

Non solo luminarie e concerti come, quest’anno anche Venegono Superiore avrà il suo mercatino di Natale. Appuntamento il 15 dicembre sotto i portici di via XXV Aprile per la prima edizione di quest’iniziativa che radunerà hobbisti, prodotti enogastronomici e soprattutto occasioni per trovare qualche regalo di Natale. Il mercatino sarà aperto dalle 9 fino alle 19, anche in caso di pioggia.

