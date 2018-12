Un mercato gastronomico e il villaggio di Babbo Natale alla manifestazione “Arte&Buon Gusto” in piazza della Chiesa a San Pietro all’Olmo, frazione di Cornaredo, sabato 22 e domenica 23 dicembre 2018.

Mercato gastronomico: l’evento del fine settimana

L’idea di Arte & Buon Gusto nasce dall’unione degli aspetti artistici e di quelli enogastronomici che caratterizzano la manifestazione, nell’ottica di creare un evento natalizio territoriale, un po’ diverso dal solito, originale, e che sviluppi indotto sul territorio, coinvolgendo anche artigiani e commercianti con sede fissa in Cornaredo e in San Pietro, tutti all’interno di un’unica manifestazione dal titolo “Arte & Buon Gusto”. Un evento che vede l’unione del Comune di Cornaredo, Assessorati al Commercio, Cultura, Tempo Libero, Eventi doc di Myriam Vallegra, Associazione culturale ed artistica Iperbole, Publimusic, Proloco di Cornaredo, Consulta del Commercio di Cornaredo e San Pietroall’Olmo e le tante altre realtà culturali, artistiche e commerciali sia del territorio.

Il villaggio di Babbo Natale

La manifestazione si articola in piazza della Chiesa a San Pietro all’Olmo il 22 e 23 dicembre 2018 e si allarga agli altri luoghi vicini ed al percorso pedonale tra i negozi. Dalle 15 alle 18 si terrà anche il Grande Villaggio di Babbo Natale, allestito con colorati gonfiabili, dove troveranno collocazione la Baita, il Trono e la slitta di Babbo Natale in versione gigante, con la coreografia di alberi di Natale e pupazzi di neve. Con la presenza di elfi animatori e la distribuzione gratuita di cioccolata calda, zucchero filato e merendine per tutti i partecipanti. Set fotografico e casella postale per spedizione della letterina a Babbo Natale. Inoltre, da non perdere, lo spettacolo di animazione con “Palla di neve”. Non mancheranno poi i laboratori per i più piccoli.

