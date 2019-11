In programma per domani, domenica 24 ottobre, è stata rinviata la Merenda d’Autore alla Contrada San Bernardino.

Merenda d’Autore rinviata

“Rinviata a data da destinarsi”, gli aspiranti scrittori dovranno pazientare: la Merenda d’Autore con Sara Rattaro, il corso di scrittura organizzato dalla Contrada San Bernardino di Legnano non si terrà domani dalle 15 alle 18 come previsto. Dalla Contrada non arrivano ulteriori spiegazioni, per ora non resta che aspettare che venga comunicata la data del nuovo appuntamento.

