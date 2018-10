Microludi: dopo il successo dei precedenti appuntamenti, l’associazione “Ricercare” propone sabato sera, alle 21, in Villa Isacchi, “Visioni in musica”, recital pianistico con Davide Cabassi.

Microludi Cislago: il successo dello scorso week end

Sabato scorso il concerto “Claire de lune” ha riempito il salone di Villa Isacchi e il pubblico ha molto apprezzato le musiche suonate, le poesie lette e i quadri in esposizione, dipinti per l’occasione e in onore di Claude Debussy, dal pittore Emanuele Gregolin. Anche la domenica pomeriggio, dedicata a “West Side Story”, è molto piaciuta e la relatrice, Laura darsiè, pianista, filosofa e psicanalista, è stata molto apprezzata da tutti gli spettatori.

Microludi Cislago: il prossimo appuntamento

Il prossimo appuntamento sarà di forte impatto: l’associazione “Ricercare” avrà infatti l’onore di ospitare Davide Cabassi, uno dei più importanti pianisti italiani, top-prize winner, nel 2005, al concorso internazionale Van Cliburn e interprete rinomato di uno sterminato repertorio solistico e cameristico, che eseguirà alcune tra le pagine più raffinate e virtuosistiche del repertorio pianistico: “Estampes” e “Children’s Corner” di Claude Debussy e “Quadri di un’esposizione” di Modest Musorgskij.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI ALTRE NOTIZIE