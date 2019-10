Alessandro Milan presenta “Due milioni di baci” in municipio a Rosate: incontro con l’autore promosso dalla biblioteca domenica 27 ottobre.

Milan presenta il suo nuovo libro in municipio a Rosate

La biblioteca ed il Comune di Rosate propongono un nuovo incontro letterario: domenica 27 ottobre alle 16.30 nella sala consiliare di via Vittorio Veneto sarà ospite Alessandro Milan, che presenterà il suo ultimo volume «Due milioni di baci». L’autore del toccante volume «Mi vivi dentro», dedicato alla moglie Francesca “Wondy” Del Rosso ed alla sua battaglia con il tumore purtroppo persa nel 2016, torna con un nuovo lavoro descritto come «un libro di emozioni, gioie e dolori, un racconto che ricorda l’importanza di prendersi cura ogni giorno delle persone che si amano» e la cui trama si intreccia con il vissuto del suo autore, raccontando la vicenda di un uomo che perde la moglie prematuramente, si ritrova a dover crescere da solo due figli quasi adolescenti e comincia ad avere paura di perdere anche la propria madre. La possibile cura? «Non bisogna mai smettere di baciare chi ci sta accanto. Nei momenti più brutti, quello che manca sono proprio i baci, il contatto, la capacità di dirsi “ti voglio bene”, “ci sono”, “stringimi forte”». TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE