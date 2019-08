Ritorna a Castellanza, da dove ebbene inizio 16 anni fa, …MILLE ANNI AL MONDO E MILLE ANCORA…

Mille anni al mondo e mille ancora torna a Castellanza

Domenica 1 Settembre 2019 nella Sala Rotonda della Biblioteca Civica di Castellanza in Piazza Castegnate, dalle 18 alle 23,30 con ingresso libero e gratuito si terrà …MILLE ANNI AL MONDO E MILLE ANCORA… 16.A EDIZIONE OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÈ E ALLA CANZONE D’AUTORE.

I promotori

Sonia Bellin – Direzione Artistica & Ufficio Stampa “Incanto Music Promotion”, grazie all’amministrazione Comunale di Castellanza e all’Assessorato alla Cultura promotori dell’evento, con la Direzione Artistica di Renato Franchi & Orchestrina del Suonatore Jones, affiancati dal Management &Produzione del Teatro dell’Armadillo e Teatro Inaudito, il patrocinio dalla Fondazione De Andrè, nella persona di Dori Ghezzi, portano nuovamente a Castellanza, da dove 16 anni fa è partito tutto, lo show.

Renato Franchi & Orchestrina del Suonatore Jones, sono gli ideatori e direttori artistici di questo evento, che si conferma tra i pochi se non l’unico in Italia a dare spazio, voce e palco, ad artisti e band per un orizzonte fatto di musica, parole e poesia, in omaggio alla figura e alla produzione artistica di Fabrizio de Andrè e alla canzone d’autore Italiana. Si parte alle 18 con la presentazione della mostra De Andreana di Waletr Pistarini, alle 19,30 inizia il Live delle band sino a mezzanotte. Conducono l’evento Davide Saccozza, gli scrittori Walter Pistarini, Maurizio Telli e Paolo Finzi direttore di A-Anarchia: sul palco 6 proposte per interpretare Fabrizio De Andrè, canzoni originali e brani del patrimonio della straordinaria canzone d’autore italiana.

Artisti e Band

La giornata partirà con il saluto musicale di “Renato Franchi & l’Orchestrina del Suonatore Jones”, si alterneranno poi artisti e band di rilievo: da Varese gli originali“Those” da Cremona i “Brocantage”, i giovanissimi “Homecoming-125” da San Vittore Olona attesi sul palco i comaschi “Laura Matarazzo con Luca Sassi & Giuseppe Magnelli”, da Legnano il duo “Sandro Tinti & Matteo Dedei”.Alle 22,30 circa ritornano sul palco “Renato Franchi e i suoi Suonatori” e successivamente si chiuderà la giornata con la coinvolgente Faber Session finale con tutti gli artisti sul palco…e saranno finestre adornate, petali di rose e sorrisi per tutto il pubblico presente.

Presenze, Supporter, Libri Storie e Racconti

La giornata è arricchita dalla presenza di banchetti e Associazioni Culturali tra cui Emergency, la rivista “L’’Isola che non c’era”, l’Associazione Culturale l’Aereoplano, i siti internet: Via Del Campo, Creuza de Mà, Faberdeandrè, esposizione libri da parte della Biblioteca Comunale di Castellanza