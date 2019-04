Mina direttore artistico del Festival di Sanremo 2020? I rumors a riguardo si fanno sempre più insistenti.

La Tigre di Cremona, nata a Busto Arsizio, prossimo direttore artistico di Sanremo 2020? Sebbene non ci siano ancora conferme, i rumors su un possibile passaggio di testimone da Claudio Baglioni a Mina continuano a susseguirsi senza sosta. E certamente un nome come il suo, sposterebbe sicuramente verso l’alto l’asticella dello share. Soprattutto nell’anno in cui la kermesse spegnerà 70 candeline.

Le dichiarazioni di Massimiliano Pani

Tutto è nato da un’intervista rilasciata dal figlio e produttore della cantante, Massimiliano Pani, al “Messaggero” nel quale senza mezzi termini asserisce: “Se la Rai le chiedesse di scegliere i brani in gara, e le permettesse di mantenere la sua visione artistica, credo proprio che accetterebbe”.

E l’interesse della Rai

Una dichiarazione che non è passata inosservata alla Rai. Fabrizio Salini, Amministratore Delegato dell’azienda ha, infatti, manifestato tutto il suo interesse: “Mina è Mina. E di fronte a un’apertura come questa manifesto tutto il mio interesse e quello dell’azienda. Chiamerò Massimiliano Pani nei prossimi giorni per dirgli che siamo ovviamente disponibili”.