«Minimotor show»: nella piazza mercato di Gerenzano è tempo di provare il brivido dei motori.

Minimotor show a Gerenzano

L’assessore alla Cultura e allo Sport Monica Mariotti, in collaborazione con il «Motoclub Amatori 2 Ruote» e l’Asd «Racing Team Sbiellati», ha infatti organizzato un evento sulle due ruote, domenica 19 maggio, dalle 14 alle 18. Il pubblico potrà assistere alle esibizioni di minimoto e i bambini, da 6 a 12 anni, avranno la possibilità di provare le due ruote in totale sicurezza. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

TORNA ALLA HOMEPAGE E LEGGI ALTRE NOTIZIE