“Mio castello, mie regole”: genitori e figli a Cusago

“Mio castello, mie regole”: incontro sulla “difficile arte della fermezza educativa” in sala consiliare a Cusago martedì 2 aprile.

«Mio castello, mie regole. Sulla difficile arte della fermezza educativa» è l'incontro che si terrà martedì 2 aprile in sala consiliare del comune di Cusago, alle 20.45. La dottoressa Valerie Moretti e il dottor Jacopo Boschini approfondiranno il tema delle regole e la loro importanza nel processo di crescita di bambini e adolescenti: come recuperare (e mantenere) la fermezza e l'autorevolezza previste dal difficile ruolo del genitore? L'incontro, a ingresso gratuito, è organizzato da AttivaMente e dal Comune.