Selezioni di Miss Mamma Italiana all’Auchan.

Miss Mamma Italiana 2019, sfida tra bellezze

Miss Mamma Italiana, le selezioni sbarcano all’Auchan di Rescaldina. L’evento è in programma domenica 7 ottobre, alle 17. Andrà in scena una selezione valida per l’anno 2019 del noto concorso nazionale di bellezza-simpatia dedicato a tutte le mamme. Parteciperanno concorrenti provenienti dalla provincia di Milano e da tutta la Lombardia. Come fare? Basta essere una mamma tra i 25 e 45 anni (fascia Gold per quelle dai 46 ai 55 anni). Le iscrizioni sono gratuite. Le partecipanti dovranno superare alcune prove di abilità, nelle quali potranno coinvolgere il marito e i figli ma anche ballare, cantare, presentare una ricetta culinaria, recitare una poesia, filastrocca o favola ed eseguire prove creative e ginniche.

La campionessa in carica

L’evento arriva a tre mese dalla finalissima della passata edizione che ha visto trionfare la 34enne calabrese Natasha Fato. La manifestazione sarà presentata da Paolo Tenti, patron del concorso, e da Luisa Procopio, Miss Mamma Italiana Dolcezza 2018. Ospiti d’onore le mamme vincitrici delle edizioni.

