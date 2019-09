Moda e arte sono sbocciate in villa Truffini a Tradate sabato pomeriggio con l’associazione “Narda Martinez”.

“Tradate fashion moda e arte”

«Tradate fashion moda e arte», seconda edizione promossa dall’associazione culturale «Narda Martinez pittrice» nata per promuovere l’arte e la cultura nel mondo. Un pomeriggio di emozioni, colori, creatività e arte. Nel salone di villa Truffini, impreziosito e arricchito da opere pittoriche, hanno sfilato, tra gli applausi del pubblico, le inediti creazioni di alcune stilisti che hanno messo in mostra abiti per bambini dipinti a mano o realizzato con materiali di riciclo. La passerella si è conclusa con “Impressioni d’autunno” la collezione di Isabella Castiglioni.

Premio alla carriera

L’associazione ha consegnato il premio “alla traiettoria di trabajo” a Isabella Castiglioni “perché riteniamo che in questo mondo non è necessario aver avuto fama per poter essere premiati per il lavoro di una vita”, ha ribadito la presidente consegnando insieme al vicesindaco Franco Accordino il premio alla carriera alla stilista.

Chi è Isabella Castiglioni

Castiglioni è nata a Busto nel 1964 da padre commerciante di filati e tessuti e madre comasca. E’ da qui che le nasce la passione per il tessuto e il colore “è importante e dà emozioni”, dice Castiglioni che ha aperto un negozio a Busto. Negli anni Novanta ha contatti con i show room più importanti della moda italiana che le danno nuovi stimoli. Ha frequentato una scuola per tecnico di moda ed infine lo Ied di Como. “Il corpo della donna tempio della nostra anima e mente” e nasce una linea disinvolta per dare alla donna movimento ed eleganza la “isa.B production”.

