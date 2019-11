Alla presentazione della stagione sciistica 2019/2020 di giovedì 14 novembre, ospitata dall’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, il Pirellone ha voluto premiare una serie di figure che rendono grande la filiera di montagna. Tra gli attori del sistema montano, dunque, non potevano mancare i maestri di sci. Gli istruttori sono saliti sul palco per ritirare l’onorificenza che ha suggellato 35 anni di attività per le donne e 40 per gli uomini. Non solo: l’occasione di giovedì scorso ha visto la consegna da parte di Regione Lombardia alle 11 nuove aspiranti guide alpine, quindi ai 28 nuovi accompagnatori di media montagna.

I maestri di sci

Le donne per il 2019: Ivana Cecilia Galli, Nora Germana Partesana, Patrizia Ravelli, Magda Rossi, Maddalena Silvestri, Leonarda Testorelli, Giuliana Ballabio, Paola Berther, Francesca Cima, Marina Giovanna Compagnoni, Manuela Di Centa, Daniela Faini, Francesca Fasoli, Chiara Fiume, Sandra Gelmetti, Giulia Lanzoni, Giacomina Mendeni, Nadia Milesi, Natalia Pradella, Nicoletta Redaelli, Milva Rizzi, Alessandra Tondale, Daniela Zini.

Gli uomini per il 2019: Silvio Acerboni, Simone Agoni, Albino Agoni, Gabriele Agoni, Florindo Albricci, Adelmo Andreola, Danilo Anelli, Marco Angelini, Renato Antonioli, Romeo Antonioli, Marco Anzi, Roberto Avogadro, Angelo Azzola, Vittorio Bana, Mauro Barbieri, Ferruccio Barbieri, Martino Bartesaghi, Marino Bassis, Martino Belingheri, Sergio Belingheri, Livio Belottini, Umberto Bendotti, Alberto Berbenni, Carmelo Berera, Fiorenzo Bertolazzi, Gaetano Bertolazzi, Clemente Bettineschi, Renzo Bollardini, Mauro Bolzoni, Claudio Bonomi, Domenico Bormolini, Fernando Bormolini, Nepomuceno Bormolini, Giulio Bracchi, Andrea Bradanini, Gervasio Bradanini, Domenico Bresciani, Marco Bresciani, Giancarlo Bruseghini, Gianantonio Bulferetti, Marco Calvetti, Camillo Camporota, Claudio Cantoni, Dante Cariboni, Giuseppe Carletti, Luigi Carminati, Alfredo Caspani, Adriano Cattaneo, Alessio Cattaneo, Ambrogio Cattaneo, Mario Cerati, Angelo Ceresoli, Damiano Chiappa, Gianfranco Cola, Davide Combi, Francesco Comensoli, Nicolino Compagnoni, Candido Compagnoni, Adriano Confortola, Ferruccio Confortola, Giancarlo Corbella, Elio Cottali, Gilberto Cresseri, Fulvio Curtoni, Giorgio Curtoni, Franceschino Cusini, Giuseppe Cusini, Luigi De Gasperi, Andrea Dei Cas, Flavio Dei Cas, Salvatore Del Regno, Sergio Dell’sobel, Armando Dusi, Adriano Faustinelli, Bortolo Faustini, Gianfranco Ferretti, Fausto Fiora, Vincenzo Fiorina, Andrea Fiume, Andrea Fraschini, Savio Galli, Tonon Vito Gandola, Gianangelo Giardinetti, Luca Gasparini, Sergio Gelmi, Aldo Ghislandi, Giampietro Giacomini, Eugenio Gianera, Vittorino Giani, Guido Graggi, Angelo Grammatica, Giovanni Grassi, Bruno Gregis, Gianmaria Gregorini, Aldo Guerra, Ennio Guerra, Pesenti Guffanti, Giovanni Scotti, Antonio Indrizzi, Gianfranco Invernizzi, Adriano Invernizzi, Riccardo Jannone, Sante Jotti, Giuseppe Lanfranchi, Giuliano Lazzeri, Giovanni Lenatti, Pietro Lenatti, Aldo Lenzi, Athos Livio, Maurizio Luzzi, Roberto Maccani, Orazio Magatelli, Ernesto Maglia, Maurizio Malagnini, Sergio Martinelli, Alessandro Masera, Luigi Mazzocchi, Bernardino Merelli, Franco Monaci, Claudio Mondini, Biagino Montagnoli, Alessandro Moraschini, Pierangelo Mosconi, Marco Motalli, Mario Mottini, Benito Munari, Stefano Negrini, Adriano Nella, Fausto Orizio, Alcide Pancot, Nerino Panzeri, Luigi Pasinetti, Luciano Pedretti, Mauro Pedroncelli, Moreno Pedroncelli, Franco Pegorari, Vittorio Pellizzari, Luciano Pelizzatti, Paolo Pertocoli, Mauro Pezzoli, Orlando Pezzotta, Marino Piantoni, Pierluigi Pasini, Giovanni Piccinelli, Giovanni Pizio, Diego Polatti, Renzo Pozzi, Silvano Pozzi, Placido Praolini, Cirillo Raineri, Ermanno Rastelli, Antonio Rivolta, Cirpiano Rizzi, Tiziano Roncoroni, Gabriele Rusconi, Markus Salcher, Fulvio Sandrini, Andrea Sarchi, Gianfranco Scaioli, Giorgio Sedaboni, Andrea Sem, Diego Senini, Antonio Sertorelli, Luigi Silvestri, Antonio Sterlacci, Osvaldo Stoffie, Guido Maria Subert, Oder Tagliabue, Paolo Tagliaferri, Pier Franco Tanghetti, Lorenzo Tarabini, Romano Testorelli, Enzo Tiraboschi, Giancarlo Torcoli, Adolfo Valentini, Dario Velushcek, Giuseppe Venturi, Giuseppe Visinoni, Bruno Visinoni, Floriano Zampatti, Lino Zani, Luca Zanoli, Agostino Zatti, Stefano Zazzi, Giuseppe Zen.

Le nuove guide

Gli 11 nuovi aspiranti guide alpine sono: Gabriele Carrara di Albino (Bg), Diego Manini di Nembro (Bg); Simone Semperboni di Valbondione (Bg), Nicola Ciapponi di Morbegno (So), Simone Manzi di Chiavenna (So); Saro Costa di Milano, Edoardo Montorsi di Formigine (Mo), Francesco Rubbiani di Modena, Nazzareno Salvati di Saint Christophe (Ao), Marco Sappa di Morgex (Ao), Marco Maria Puleo di Nicolosi (Ct).

I 28 nuovi accompagnatori di media montagna sono: Laura Chiara Besseghini di Sondalo (So); Saverio Monti di Morbegno (So); Brunella Parolini di Lanzada (So); Davide Rossi di Ponte in Valtellina (So); Andrea Mori di Sondrio, Emanuele Rotta di Mese (So); Mary Vittoria Bettoni di Entratico (Bg); Marco Caccia di Almenno San Bartolomeo (Bg), Riccardo Suardi di Nembro (Bg); Matteo Zanga di Villa d’Ogna (Bg), Andrea Carminati di Bergamo, Daniela Ambrosi di Milano, Alessandro Reati di Cesano Boscone (Mi); Marco Sicilian di Milano, Leila Kataoka di Milano, Ilaria Erika Lanfranconi di Milano, Barbara Carta di Erba (Co); Federico Piffaretti di Como; Chiara Di Adamo di Albese con Cassano (Co); Arianna Cecchini di Lecco; Davide Canil di Gorla Minore (Va); Elia Origoni di Malnate (Va); Jekaterina Oralbajeva di Vigevano (Pv); Stefano Valotti di Brescia; Claudio Poletti di Storo (Tn); Marco Sonna di Ossana (Tn); Mattia Favaretto di Treviso e Sofia Fresia di Torino.