Venerdì sera al Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone lo spettacolo “Montagne Russe” con Martina Colombari e Corrado Tedeschi.

Montagne Russe ad Abbiate

Sarà un’anteprima nazionale quella di venerdì sera al Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone con “Montagne Russe”, l’ultimo spettacolo teatrale che vedrà protagonisti sul palco Martina Colombari e Corrado Tedeschi sotto la regia di Marco Rampoldi.

Una commedia divertentissima

Cosa aspettarsi dopo l’apertura del sipario? “Montagne Russe” è una commedia divertentissima scritta dallo sceneggiatore, drammaturgo e regista francese Eric Assous. Uno spettacolo che ha debuttato con Alain Delon e Astrid Veillon, tutta incentrata sui legami famigliari e il rapporto verso il prossimo. Una trama che vede al centro un uomo di cinquant’anni (Corrado Tedeschi) e una giovane donna attraente (Martina Colombari) che si incontrato in un bar. Un incontro che prosegue a casa dell’uomo, “libera” dalla presenza della moglie in vacanza, e dove ai tentativi di seduzione si susseguono esilaranti e piccanti colpi di scena, tasselli di una storia sempre più misteriosa e incredibile fino all’inaspettato e toccante finale.

Biglietti

Lo spettacolo si terrà in anteprima nazionale venerdì 8 novembre alle 21. Biglietto d’ingresso a 20 euro, 15 euro il ridotto per studenti e over 65. Per info e prenotazioni, 3472131227.

