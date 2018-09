Al via la manifestazione Morbegno in cantina: tre fine settimana consecutivi all’insegna dell’enogastronomia e della cultura della Valtellina.

Morbegno in cantina: si parte

Dal 29 settembre Morbegno, in provincia di Sondrio, è diventato il fulcro dell’enogastronomia locale. E lo sarà per le prossime due settimane (i weekend del 6/7 e 13/14 ottobre) con la ventitreesima edizioni di “Morbegno in Cantina“, la manifestazione che guida alla scoperta dei sapori tipici della Valtellina e insieme porta indietro nel tempo, tra le mura delle antiche cantine del centro storico cittadino, tra dimore nobiliari e chiese pluricentenarie, in un dedalo di strette vie dove passeggiare senza fretta, con un calice di vino in mano.

Quattro gli itinerari

I visitatori potranno gustare le eccellenze della tradizione enogastronomica valtellinese nell’atmosfera unica delle antiche cantine di uno dei borghi più affascinanti della regione, dove il tempo sembra essersi fermato. Questo è Morbegno in Cantina. Quattro gli itinerari tra i quali poter scegliere, con diverse proposte. Senza dimenticare i numerosi eventi collaterali distribuiti tra le vie della cittadina. Con un elemento che caratterizza l’intera offerta: il vino valtellinese che negli ultimi anni sta riscuotendo successi sempre crescenti.