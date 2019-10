Oggi nel parco dell’Osservatorio Astronomico di via ai Ronchi la 48esima Mostra del Fungo.

Mostra del Fungo a Tradate

Funghi in mostra e volontari del Gruppo Micologico Tradatese per tutto il giorno all’Osservatorio Astronomico del Parco Pineta in occasione della 48esima edizione della Festa del Fungo.

La mostra, che conta circa una novantina di specie di funghi raccolti nel Parco Pineta, sarà aperta al pubblico stamattina fino alle 12.30, poi dalle 14.30 alle 18.

