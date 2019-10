L’importamte traguardo dell’associaizone legnanese è stato celebrato con uno speciale annullo postale.

La mostra filatelica compie 34 anni

Poste Italiane celebra con uno speciale annullo postale la 34ª edizione della Mostra filatelica, promossa dall’Associazione filatelica legnanese.

Nel pomeriggio di oggi, sabato, fino alle 19.30, in via Matteotti 3 a Legnano sarà allestito uno spazio filatelico temporaneo dovesarà possibile ottenere l’annullo con il timbro dedicato che fa riferimento al quinto centenario della scomparsa di Leonardo da Vinci.

Fondata nel 1955

L’Associazione filatelica legnanese, fondata nel 1955, si propone di diffondere la passione per la filatelia in tutte le sue forme. La mostra, a carattere sociale, allestita nella Sala Caironi della Famiglia legnanese da sabato 5 a lunedì 7 ottobre, presenterà particolari collezioni filateliche tra cui le emissioni italiane ed europee dedicate a Leonardo Da Vinci.

L’annullo postale allo sportello di via Palestro

Allo stand di Poste italiane si potranno acquistare articoli selezionati a tema e le più recenti emissioni di carte valori, insieme a folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 5 ottobre, sarà disponibile allo sportello filatelico di Legnano, in via Palestro 30, per i 60 giorni successivi.

Sarà poi depositato al Museo storico della comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

