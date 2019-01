Mostra “Il Regime dell’Arte”, tutto esaurito per la lectio magistralis di Vittorio Sgarbi

Mostra “Il Regime dell’Arte”, il 10 gennaio 2019 tutto esaurito A Palazzo Cittanova per la lectio magistralis di Vittorio Sgarbi.

Tutto esaurito per la lectio magistralis che il critico d’arte Vittorio Sgarbi terrà a Palazzo Cittanova giovedì 10 gennaio, alle 19.30, dedicata alla mostra Il Regime dell’Arte – Il Premio Cremona 1939-1941 in corso al Museo Civico “Ala Ponzone” e di cui è curatore insieme a Rodolfo Bona. Sara possibile accedere a Palazzo Cittanova dalle 18.30. In occasione di questo appuntamento, in via straordinaria, il Museo Civico aprirà le porte al pubblico alle 21.30 per consentire a tutti coloro che lo desiderano di compiere visite guidate alla mostra, a partire dalle 22, a cura del CrArT (Cremona Arte e Turismo). E’ necessario in questo caso munirsi del biglietto di ingresso.

Premio Cremona

La mostra, aperta sino al 24 febbraio prossimo, ripercorre l’interessante vicenda storica del Premio Cremona, il concorso pittorico voluto da Roberto Farinacci nel 1939 con l’intento di sostenere l’idea dell’arte come celebrazione dei valori e delle imprese del fascismo, a sostegno delle esigenze di propaganda ideologica del regime. Un’esposizione innovativa allestita al Museo Civico, sede che ospitò due edizioni del Premio, quella del 1940 e quella del 1941.

L’iniziativa consente, in modo sofisticato e imprevedibile, di ricostruire un preciso periodo storico con l’intento di riabilitare un’arte ripudiata e bistrattata, ritenuta impresentabile e indegna di attenzione, vittima di un giudizio inevitabilmente condizionato da quello negativo sul fascismo.

Per la prima volta sono radunate le opere dei numerosi autori che parteciparono al Premio Cremona tra cui Mario Biazzi, Giuseppe Moroni, Biagio Mercadante, Gian Giacomo Dal Forno, Remigio Schmitzer, Pietro Gaudenzi, Donato Frisia, Luciano Ricchetti, Evaristo Zambelli, Mario Beltrami.

