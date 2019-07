Moto racing day, successo rombante: venerdì 28 giugno, dalle 19, in scena la grande festa nei motori nel cuore di Magenta. Seconda edizione per l’evento fortemente voluto dal sindaco Chiara Calati e dall’assessore allo Sport Luca Aloi.

Moto racing day, successo rombante

“Si è confermato un successo portare il mondo delle corse in moto nel centro di Magenta”, commenta Aloi. Premiati tutti i club presenti e menzioni particolari sono andati ad Aldo e Riccardo Lami per esser entrambi i detentori del campionato endurance su quad (Aldo nella massima categoria e il figlio Riccardo nella Jf250).

I riconoscimenti

Riconoscimento a ScProject e Paton per la terza vittoria consecutiva all isola di Man del TT, per Moto Club Magenta che ha ottenuto il terzo posto di associazione al motoraid 2018 e per il presidente Oreste Ticozzelli, grazie al suo secondo posto al campionato italiano Mororaid. Al Moto club è stato consegnatoanche il Crest del Comune come riconoscimento nel continuo impegno pofuso in città: tante, infatti, le attività organizzate durante l’anno.