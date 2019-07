Domenica all’insegna dei motori e della storia con la rievocazione della gara di moto storiche a Tradate.

Moto storiche, passione senza età

Tradate “invasa” per una giornata dalle moto d’epoca ieri, domenica, in occasione della 22esima rievocazione del circuito storico Città di Tradate organizzata dall’Amatori Moto Frera. Una sessantina i mezzi che, iscritti in mattinata, hanno corso lungo le strade tradatesi nel pomeriggio suddivisi in 8 batterie partendo (e arrivando) davanti al luogo simbolo della storia motociclistica cittadina, l’ex fabbrica di motociclette Frera oggi biblioteca.

Ecco le foto della giornata di ieri:

