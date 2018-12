Parrocchia di San Giovanni Battista e oratorio San Luigi di Motta Visconti indicono il Concorso Presepi 2018: ecco come partecipare.

Motta, concorso Presepi con parrocchia e oratorio

Parrocchia di San Giovanni Battista e oratorio San Luigi indicono il Concorso Presepi 2018, pensato per coinvolgere la comunità e soprattutto bambini e ragazzi, in modo da tenere viva la memoria dell’importanza che rappresenta la natività. Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo diffuso anche online dalla parrocchia e riconosegnarlo entro il 25 dicembre o in chiesa o in oratorio. Una apposita commissione dopo l’1 gennaio comincerà la visita dei Presepi iscrittisi. Premiazione come da tradizione il giorno dell’Epifania nel pomeriggio al cineteatro Arcobaleno. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE