Motta, in azione la Banda dei Babbi Natale di Rainbow

La Banda dei Babbi Natale dell'associazione Rainbow è pronta ad entrare in azione a Motta Visconti: i volontari ritireranno i pacchi natalizi per bambini e adulti per poi riconsegnarli alla vigilia di Natale dalle 20 alle 21.30 casa per casa, ovviamente in divisa d'ordinanza di Babbo Natale. Per iscriversi al ritiro ed alla ricezione dei doni, è necessario compilare il volantino diffuso anche online dall'associazione e riconsegnarlo domenica 16 dicembre dalle 8.30 alle 12.30 davanti alla chiesa. Ma è anche possiile inviarlo alla mail labandadeibabbinatale@gmail.com, sempre entro il 16 dicembre. I pacchi dovranno poi essere portati in oratorio domenica 23 dicembre dalle 21 alle 22 (per maggiori informazioni: 340-56.29.569 oppure 346-42.50.359).