Motta, Parco del Ticino: interventi di rinaturalizzazione al via

Riqualificazione di aree umide, boschi igrofili e habitat acquatici. Sono gli interventi previsti a Motta Visconti nelle azioni ‘C’ del progetto “Life Ticino Biosource che ha come obiettivo generale quello di consolidare il ruolo primario del Parco del Ticino nella connessione ecologica tra Sud e Centro Europa, attraverso il rafforzamento della sua importante funzione di area sorgente per numerose specie animali. Il Life Ticino Biosource si concentra in primis su specie di pesci tra cui la lampreda padana e lo scozzone e la reintroduzione dello storione Ladano, uccelli come gli Ardeidi ed Anatidi, sia nidificanti che svernanti o migratori, farfalle in particolare la Licena delle paludi e anfibi, ad esempio la Rana agile e la Raganella, per le quali, in taluni casi, il Parco assume un’importanza critica per la conservazione in natura.

“L’intervento nel comune di Motta Visconti riguarda l’area I Geraci, – spiega il presidente del Parco, Gian Pietro Beltrami – , dove dal 7 gennaio si lavora per creare e ripristinare ambienti acquatici ed umidi naturali necessarie a diverse specie faunistiche accomunate da un unico denominatore comune: l’acqua. L’intervento è solo il primo di quelli previsti nell’azione ‘C’ del Progetto Life, con 600mila euro investiti complessivamente per la rinaturalizzazione o la creazione di ambienti acquatici quali stagni, rogge, lanche, zone umide artificiali, praterie magre e zone agricole a Motta Visconti ma anche per la lanca di Bernate Ticino, del Ramo delizia di Magenta, del Ramo Morto di Turbigo, del Maresco di Villa Reale a Cassolnovo, del Gravellone Vecchio di Pavia. Grazie al progetto Life di riqualificazione ambientale, stiamo ulteriormente rafforzando l’alto valore di biodiversità del nostro Parco”.

Ai Geraci è previsto nello specifico il ripristino e la creazione di zone umide, di boschi igrofili, di marcite e di praterie magre, habitat particolarmente adatti ad ospitare numerose specie di uccelli nidificanti, migratori e svernanti e di anfibi. Oltre alla progettazione di un sentiero naturalistico a disposizione dei visitatori. Entro l’estate, le are più degradate, dove la coltivazione risulta difficoltosa per l’elevata frazione sabbiosa, saranno migliorate grazie a nuova vegetazione naturale di elevato pregio.

"Ritengo il progetto Life molto positivo per il nostro Comune – commenta il sindaco di Motta Visconti, Primo De Giuli -. Parliamo di interventi che porteranno sul nostro territorio una serie di migliorie, grazie alle quali I Geraci saranno rivalorizzati da un punto di vista ambientale, faunistico e naturalistico. Tutto questo favorirà una maggiore fruizione da parte dei visitatori, in particolare delle scolaresche.