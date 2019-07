Motta Visconti Photo Marathon: il concorso della pagina facebook “Sei di Motta Visconti se…” al via: iscrizioni sino al 15 ottobre.

Un nuovo concorso fotografico promosso dalla pagina facebook “Sei di Motta Visconti se…” per raccontare le vacanze estive. L’iniziativa si chiama “Motta Visconti Photo Marathon” ed è rivolta a tutti coloro che amano esprimersi attraverso la fotografia, con l’obiettivo di scoprire gli angoli di Motta Visconti con occhi divertenti. Le foto dovranno essere state scattate a Motta e possono rientrare all’interno di dieci diversi temi: Come in un film, Parlami d’amore, Sorprendente, Che sia benedetta!, Il colore di Motta Visconti, Ingarbugliato, Da record, Il cielo, L’acqua, Presente passato futuro.

Al concorso possono partecipare tutti gli amici della pagina Facebook "Sei di Motta Visconti se…", basta inviare alla pagina le foto in formato digitale e senza sovrascritte, indicando anche nome e cognome dell'autore e una didascalia di spiegazione indicante la categoria di partecipazione tra le dieci possibili. Termine per l'invio: 15 otttobre. Un premio sarà inoltre assegnato dalla pagina facebook alla fotografia ritenuta meritevole per originalità, soggetto e fantasia. I vincitori saranno annunciati e premiati domenica 27 ottobre.