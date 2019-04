Musei aperti durante le ferie pasquali e i ponti del 25 aprile e del primo maggio a Castiglione Olona.

Musei aperti, vacanze d’arte a Castiglione

Da Pasqua al 1 maggio, tante opportunità per visitare le sedi museali di Castiglione Olona. Ponti verso l’arte di un borgo che offre sempre nuove occasioni per leggere pagine eccezionali del Quattrocento, con Palazzo Branda Castiglioni, la Collegiata e il suo Museo, il Battistero, la Chiesa di Villa, ma che consente anche un tuffo nel Novecento, con il MAP, il Museo di Arte Plastica.

Tutte le sedi museali del borgo di Castiglione Olona saranno aperte al pubblico anche Lunedì dell’Angelo 22 aprile, giovedì 25 aprile e mercoledì 1 maggio, secondo gli orari riassunti in calce al comunicato. Il Museo della Collegiata sarà visitabile anche nel pomeriggio di Pasqua.

Felici e Contenti: bambini in Collegiata insieme al drago

Il Museo della Collegiata martedì 23 e mercoledì 24 aprile (ore 15.30) invita i bambini (5 – 10 anni) a un nuovo percorso: TUTTI FELICI E CONTENTI (TRANNE IL DRAGO).

Può un lampadario raccontare la storia di un drago dall’alito pestifero e di una principessa da salvare? Al Museo della Collegiata succede questo e altro! Alla scoperta di san Giorgio, coraggioso cavaliere, attraverso le opere che lo rappresentano. Nel laboratorio finale ecco nascere i protagonisti dell’incredibile avventura e poi gli stessi bambini metteranno in scena un magico teatro delle ombre: sarà un bellissimo spettacolo!

La partecipazione al laboratorio è inclusa nel biglietto d’ingresso (bambini € 4), ma è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo mail: didattica@museocollegiata.it

Oltre al 23 aprile, che è proprio il giorno di san Giorgio, e al 24 aprile, si può approfittare della pausa dalla scuola per prenotare il percorso in altri giorni, su appuntamento (minimo 8 bambini).

Gli orari

Di seguito, gli orari in cui si potrà approfittare dei musei aperti a Castiglione Olona:

Palazzo Branda Castiglioni (piazza Garibaldi) e Museo Arte Plastica (via Roma 26):

Da martedì a sabato: 9.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00

Domenica: 10.30 – 12.30 / 15.00 – 18.00

Lunedì dell’Angelo 22 aprile, 25 aprile e 1 maggio: 15.00 – 18.00

Pasqua chiuso

€ 3 intero / € 2 ridotto

tel. 0331 858301 (Ufficio Cultura) / cultura@comune.castiglione-olona.va.it

Museo della Collegiata (Via Cardinale Branda Castiglioni 1):

Da martedì a domenica: 10.00 – 13.00 /15.00 – 18.00

Pasqua: 15.00 – 18.00

Lunedì dell’Angelo 22 aprile, 25 aprile e 1 maggio: 10.00 – 13.00 /15.00 – 18.00

€ 6 intero / € 4 ridotto

tel. 0331 858903 / info@museocollegiata.it

Chiesa di villa (piazza Garibaldi) e Madonna in campagna (via Papa Celestino 3):

Tutti i giorni 9.00 – 18.00

Ingresso libero

