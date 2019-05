Museo Emeroteca delle Acque Villoresi a Castano Primo, apertura speciale in occasione della Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione.

Museo Emeroteca delle Acque del Villoresi: l’iniziativa culturale

In occasione della Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione – organizzata in tutto il Paese, dall’11 al 19 maggio 2019, dall’Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica ANBI – ETVilloresi promuove aperture speciali dei suoi principali siti e poli museali, tra cui il Museo Emeroteca delle Acque Villoresi di Castano Primo. Ospitata in due sale al primo piano, nello stesso stabile di via Corio dove ha sede anche il Museo Civico con la splendida Via Crucis di Gaetano Previati, l’Emeroteca delle Acque Villoresi restituisce, grazie ad un’infografica accattivante e ad una serie di tavole tecniche e di dettaglio, la costruzione del Canale Villoresi e di riflesso l’origine del Consorzio che ancora oggi regola le sue acque.

Uno spazio sul territorio

In uno spazio dedicato, al piano, sono raccolte altresì le carte storiche di ETVilloresi, riordinate di recente e inventariate in base ai dettami del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La visita al sito permette anche, grazie alla raccolta di strumenti e utensili storici custoditi in loco, di familiarizzare con l’evoluzione della tecnica idraulica. Ad accogliere il pubblico, nel corso della Settimana della Bonifica, i dipendenti di ETVilloresi, presenti per raccontare a visitatori e semplici curiosi il Consorzio “da dentro”.

Gli orari

L’appuntamento è per il prossimo fine settimana, secondo i seguenti orari: sabato 18 maggio 2019 ore 10.00-12.30/ore 15.00-18.00; domenica 19 maggio 2019 ore 10.00-12.30. Ingresso gratuito.