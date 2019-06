Museo Fondazione Musazzi, grande successo per l’inaugurazone della mostra “Lavori in corso”, che si è tenuta domenica 2 giugno.

L’inaugurazione dell’esposizione

Si è svolto nel pomeriggio di domenica 2 giugno la mostra “Lavori in corso” nella sala espositiva di via Randaccio 11 a Parabiago. I partecipanti, allievi della scuola ARTetà del maestro Silvano Barichello, hanno esposto le proprie opere, frutto del lavoro svolto in questi anni. Continua quindi il lavoro artistico che gli organizzatori delle mostre al museo portano avanti con dedizione e passione ormai da molto tempo.

Il gruppo ARTetà e il pubblico presente

Questo gruppo nasce per l’interesse e il piacere di persone per l’arte, non quanto il vedere opere ma cercare di realizzarle. La partecipazione del vicesindaco e assessore Elisa Lonati e di un numeroso pubblico ha concluso una bellissima giornata all’insegna della cultura.

I prossimi appuntamenti

Il successo dell’inaugurazione però non finisce qui. Infatti l’esposizione continuerà a essere visitabile anche nel mese di giugno. Di seguito riportiamo le date di paertura dei locali: domenica 9 e domenica 16 giugno dalle 15 alle 18. Gli organizzatori ricordano che l’ingresso alla sala espositiva di via Randaccio 11, come sempre, è gratuito.

