Museologhe brasiliane in visita all’Ecomuseo di Parabiago per il lavoro di gestione comunitaria del patrimonio culturale.

Museologhe brasiliane a Parabiago: chi sono

Due professoresse del Brasile hanno fatto visita all’Ecomuseo del paesaggio di Parabiago per vedere di persona le modalità e i risultati del lavoro di gestione comunitaria del patrimonio culturale. Si tratta della professoressa Áurea da Paz Pinheiro, coordinatrice del Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional / Artes, Patrimônio e Museologia dell’Università Federale di Piauí, nel Meio Norte del Brasile (zona amazzonica) e della professoressa Cássia Moura.

Il motivo della visita

Le museologhe hanno partecipato alla riunione del Piano integrato della Cultura all’Officina Rancilio alla presenza delle Amministrazioni comunali e dei Musei del Legnanese. Hanno visitato la scuola Manzoni e il suo museo, la chiesa di S. Ambrogio della Vittoria con l’orto cistercense e infine l’azienda agricola Banfi e le oasi di Pace e Parades lungo il Fiume Olona.

La parola a Slavazza

In merito spiega l’assessore Marika Slavazza: “Non è la prima volta che la nostra città è visitata da museologi stranieri. Spesso, infatti, accade che il nostro Ecomuseo venga visitato e preso di esempio anche a livello internazionale e questo fa sicuramente piacere, ma ci fa dire anche che abbiamo un fiore all’occhiello di cui andare fieri. È presto per dire se il nostro ecomuseo rientra nel ‘grand tour’ degli ecomusei europei, ma di certo la strada si sta tracciando! A nome dell’Amministrazione comunale ringrazio quanti hanno collaborato per la buona riuscita della visita, in particolare l’Ufficio ecologia e il dottor Dal Santo”.

