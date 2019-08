La festa Madonna delle Vigne si aprirà sabato sera col concerto del liutista varesino Alberto Crugnola.

Crugnola in concerto ad Abbiate

Sabato 31 agosto alle 21 presso il Santuario Madonna delle Vigne di Abbiate Guazzone, suonerà il liutista Alberto Crugnola. Il solista varesino, noto anche all’estero nella musica barocca per la sua ampia produzione discografica, presenterà musiche di autori tedeschi del Settecento: A. Falckenhagen, S.L. Weiss, J.S. Bach e B.J.Hagen.

Rassegna “Concerti nelle chiese e nei rioni”

Il Concerto è organizzato dagli Amici della Madonna delle Vigne per la Festa Patronale del Santuario. L’evento, ad ingresso gratuito, fa parte della rassegna “Concerti nelle Chiese e nei Rioni 2019” promossa dal Concorso di Musica Città di Tradate con la Pro Loco, in collaborazione con le Parrocchie e i comitati delle feste patronali, per portare la musica nei vari quartieri valorizzando anche le piccole chiese.

Puoi leggere anche: https://settegiorni.it/cultura-e-turismo/torna-la-festa-madonna-delle-vigne/