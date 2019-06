“Musica fuori centro” a Morimondo il 21 giugno

“Musica fuori centro” a Morimondo: concerti in serie e mercatini di vinile nella serata del 21 giugno

Festa della musica "Musica fuori centro" il 21 giugno a Morimondo. Cerimonia inaugurale in piazza dell'Abbazia alle 20.45, quindi il quartetto d'archi Città di Vigevano si esibirà un un repertorio che spazia dal classico al moderno. Alle 21.45 alla Casa del Pellegrino musica d'autore con la cantante e autrice Daniela De Marchi ed il cantautore ed interprete Dario Piccarreta. In chiusura, alle 22.45 in Corte dei Cistercensi, omaggio alla musica ed ai suoi autori con il gruppo Libera intepretazione, che preseterà coveri taliane e internazionali ed un particolare tributo a Fabrizio de Andrè e Pfm. Saranno presenti mercatini di vinili e articoli a tema musicale.