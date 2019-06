Musica Invisibile è l’evento dell’estate di San Giorgio su Legnano.

Musica Invisibile: il festival di San Giorgio su Legnano

“Musica invisibile” è il festival che si terrà sabato 15 giugno a San Giorgio su Legnano, nel verde del Parchetto del Crocifisso. La musica sarà la protagonista dell’evento ma non mancheranno anche l’arte e la cultura. Tra un concerto e l’altro infatti, nell’attesa del cambio palco, sullo stage Reading verranno letti e recitati alcuni passi scelti appositamente per l’edizione 2019. Il tema? L’ambiente. A fare da cornice ci saranno tantissime bancarelle di Associazioni ed Hobbisti. Saranno presenti inoltre stand per sfamare e dissetare grandi e piccini.

La line up dei concerti

• 21.00 – WUBAME – RAP

• 21.45 – MikiRoller – POP

• 22.30 – Sergio – CANTAUTORALE

• 23.15 – VitreO – ROCK

Le reading

• Ma tu leggi le etichette? (tratto dal libro “Label”)

• Discorso del capo indiano Seathl

• reading tratto da “Il Signore degli Anelli”

• reading tratto da “Amore e ombra” di Isabell Allende

Le bancarelle

LEFT HAND ILLUSTRATIONS – Illustrazioni, stampe, zainetti ricamati e shopper di cotone

FLAVIO DISCHI – Dischi, Cd, Quadri di personaggi musicali (realizzati da Flavio)

MERCATO DI BABELE – Dischi, Cd, Vintage e Usato Musicale

Città Invisibili – Lotteria letteraria con libri e fumetti usati

Associazione SUPERHABILI di Abbiategrasso – Stand e partita a bocce con dimostrativa

GASABILE – Stand con Mostra Fotografica

Gruppo PRO LOCO di San Giorgio su Legnano – Aperitivo Sociale alle 18.30

Elaborando Cooperativa Sociale

La Ruota Onlus

FIAB Canegrate

ASSOCIAZIONE RICICLO di Legnano

EMERGENCY di San Vittore Olona