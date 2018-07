“Ciao bella gente! Ogni tanto è piacevole farsi carini semplicemente per fare una passeggiata. Per se stessi. Così…solo per sentirsi meglio.oggi sono in giro per Milano e vi ho pensati. Vi abbraccio fortissimo e vi auguro una buona giornata. Tanti baci. N.”. E’ bastato questo messaggio, con una foto che la ritrae sorridente a spasso per Cologno Monzese, per scatenare i fan della Iena Nadia Toffa.

Nadia Toffa a spasso per Cologno

La conduttrice è un personaggio decisamente amato, e sono tantissimi i fan che seguono i suoi post sui social per aggiornarsi sulle sue condizioni di salute. E così è bastato uno scatto che la ritrae a passeggio a Cologno per dare il via a migliaia di “mi piace” e commenti.

Un messaggio semplice e positivo

La Iena attraverso il suo profilo Instagram ha così mandato un messaggio positivo e di speranza rivolto a coloro che seguono la sua battaglia contro la malattia e che hanno commentato con gioia. “E’ bello farsi carini semplicemente per se stessi”.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE