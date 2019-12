Natale a Castano Primo: ecco gli eventi organizzati dai commercianti di corso San Rocco.

Natale a Castano: si accende la magia

Le prossime due domeniche, precisamente il 15 e il 22 dicembre 2019, si terranno le iniziative del “Buon Natale da Corso San Rocco”. Due momenti di festa realizzati grazie anche al successo della “Festa sotto gli ombrelli”, andata in scena dal 6 al 28 settembre. Gli eventi del 15 e 22 dicembre 2019 sono frutto di una sinergia vincente tra Confcommercio Magenta e Castano Primo, con la spinta propulsiva di Simone Ganzebi e Comune di Castano Primo, in collaborazione con la Pro loco, i Commercianti di Corso San Rocco e la Protezione Civile castanese.

I Madonnari

Si inizia domenica 15 dicembre 2019 in corso San Rocco dalle 10 alle 19, quando sarà possibile trovare i negozi aperti e, soprattutto una tradizione rinnovata con la presenza straordinaria dei Madonnari di Bergamo, che realizzeranno opere d’arte all’aperto. In particolare, una di queste opere, verrà realizzata a quattro mani. I disegni non saranno eseguiti sul manto stradale, ma su compensati in legno in modo tale che possano restare nel tempo.

E poi… il super panettone

Mentre domenica 22 dicembre 2019 andrà in scena l’evento eccezionale del “Panettone per tutti”, dalle 16 alle 19, dove i commercianti offriranno una fetta del panettone dal peso di ben 100 chili. Un evento che avrà un importante risvolto benefico, in quanto le offerte che saranno raccolte saranno destinate alla ProCiv di Castano per l’acquisto di strumenti utili per il loro operato.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE