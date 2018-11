Nerviano entra in pieno clima natalizio.

Natale a Nerviano

Via alle iniziative di Natale a Nerviano con l’associazione Facciamo Quadrato e Comune. Oggi alle 15 in piazza Santo Stefano si è tenuto il concerto del coro gospel nervianese “Let’s Go Spel”. Dopo i canti, taglio del nastro della pista di pattinaggio sul ghiaccio a lato della Chiesa che rimarrà a disposizione dei pattinatori fino al 27 gennaio. Presente al pomeriggio inaugurale delle iniziative natalizie anche il sindaco Massimo Cozzi: “Ci attendono due mesi ricchi di eventi – ha dichiarato – confidiamo nella partecipazione di tutti”.

Le foto della giornata:

